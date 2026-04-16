Mayıs ayı itibarıyla resmi tatil takvimi, çalışma ve eğitim hayatında önemli bir boşluk oluşturuyor. 31 gün sürecek olan Mayıs ayında; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı yer alıyor. Hafta sonu izinlerinin de eklenmesiyle birlikte toplam tatil süresi ayın yarısını aşıyor.
KURBAN BAYRAMI MAYIS AYI SONUNDA BAŞLIYOR
Bu yılki takvime göre Kurban Bayramı süreci Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan arife tatilinin ardından, bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. 4,5 gün sürecek olan bayram tatili, 30 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek.
HAFTA SONLARIYLA TATİL SÜRESİ UZADI
Mayıs ayı içerisinde yer alan 5 hafta sonu (Cumartesi-Pazar), bayram ve resmi tatil günleriyle birleştiğinde toplam izinli gün sayısı 15,5 olarak hesaplandı.
