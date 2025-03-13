Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Mayıs celbinde askere gitmeye hazırlanan yükümlüler için Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerini duyurdu.

Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açılacak ve adaylar, sevk edildikleri askerlik şubesi, eğitim merkezi, hizmet şekli, sevk tarihi, birliğe teslim olma tarihi, iaşe bedeli ve yol süresi gibi bilgileri sorgulama ekranından öğrenebilecek. Yükümlülere, adreslerine göre yol ve iaşe bedeli ödenecek. Ancak, sevk edildiği sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlar ya da kendilerine tanınan yol süresi dışında katılım sağlayanlar bakaya durumuna düşecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

Sınıflandırılan yükümlüler, yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılmış olanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlüler, celp ve sevk dönemlerinde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretlerini bildirmemeleri halinde er statüsünde askere alınacak.