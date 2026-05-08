Kış uykusundan uyanan oluklu kertenkeleler, özellikle Mayıs ayı boyunca doğada kendilerini göstermeye başlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte güneşlenmek ve beslenmek için yuvalarından çıkan bu canlılar, nemli otluk alanlarda ve çalılık diplerinde sıklıkla görülüyor. Uzmanlar, tam da bu dönemde insanların doğayla daha fazla temas etmesi nedeniyle karşılaşmaların arttığını ve yanlış anlamaların bu aylarda zirve yaptığını belirtiyor.

Son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte doğada daha sık görülmeye başlanan oluklu kertenkeleler, bilinmemenin kurbanı oluyor. Halk arasında "kör yılan" olarak da bilinen bu bacakları olmayan kertenkele türü, dış görünüşü sebebiyle yılan sanılarak vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Uzmanlar, bu zararsız canlıların ekosistem için kritik öneme sahip olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

BACAKLARI YOK AMA YILAN DEĞİL

Oluklu kertenkeleyi yılanlardan ayıran çok belirgin özellikler bulunmasına rağmen, panik halindeki vatandaşlar bu farkları gözden kaçırıyor. Uzman biyologlar, oluklu kertenkelelerin yılanların aksine göz kapaklarına sahip olduğunu ve gözlerini kırpabildiklerini belirtiyor. Ayrıca, vücutlarının yan kısımlarında boydan boya uzanan derin birer oluk (yarık) bulunması, bu canlıya adını veriyor. Zehirsiz ve oldukça uysal olan bu hayvanlar, insanlara karşı hiçbir saldırganlık göstermiyor.

EKOSİSTEME BÜYÜK FAYDASI VAR

Oluklu kertenkelelerin öldürülmesi sadece bir canlının yok edilmesi değil, aynı zamanda tarım alanlarındaki dengenin bozulması anlamına geliyor.

Bu canlıların besin kaynakları arasında şunlar yer alıyor:

Salyangozlar ve sümüklü böcekler

Çekirgeler ve tarım zararlısı böcekler

Küçük kemirgenler

Bahçesinde oluklu kertenkele bulunan bir çiftçinin, aslında ücretsiz ve doğal bir ilaçlama hizmeti aldığını belirten uzmanlar, bu hayvanların yok edilmesinin tarımsal zararlıların artmasına neden olacağının altını çiziyor.

UZMANLARDAN 'ÖLDÜRMEYİN, YOL VERİN' UYARISI

Doğa koruma dernekleri ve veteriner hekimler, vatandaşların bu canlılarla karşılaştıklarında sakin kalmalarını öneriyor. Bu canlıların doğanın sessiz yardımcıları olduğunu belirten uzmanlar, öldürmek yerine kendi yollarına gitmesine izin vermek gerektiğini ifade ediyor.