Türkiye dünden itibaren soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni raporu yüreklere su serpti. Raporda, hafta ortasından itibaren yurt genelinde güneşin kendisini göstereceği belirtildi.

Son tahminlere göre, hafta başında etkili olacak yağışların, çarşambadan itibaren yerini açık ve güneşli havaya bırakacağı kaydedildi.

Pazartesi günü özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da geniş çaplı yağış bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski sürüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek; Ankara’da gece 3, gündüz 9 derece civarında olacak.

Salı günü yağışlar iç ve doğu bölgelerde etkisini korurken, batı kesimlerde hava yavaş yavaş açmaya başlayacak. Ege ve Marmara’nın batısında güneş kendini gösterirken, sıcaklıklar da yükselişe geçecek. İzmir ve Antalya’da termometrelerin 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Çarşamba günü ise doğuda yağış beklenirken, ülkenin büyük ölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışların Perşembe ve Cuma gününden itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor. İstanbul, İzmir, Antalya gibi kentlerde sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.