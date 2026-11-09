Galatasaray’da zemin krizinin perde arkasında hatalı planlama çıktı. Mayısta yapılması gereken bakım sezon ortasına bırakıldı. Barcelona maçında iyi durumdaki sahaya, Portekizli çim uzmanının uyarıları dikkate almadan ısrar ettiği erken kumlama işlemi uygulandı. Avrupa’da başarılı işlere imza atan firmanın uygulaması tartışma yarattı. Portekizli uzman, Amed maçında da tribündeydi.

KALICI ÇÖZÜM GEREKLİ

AMED Sportif maçının ardından Rams Park’ta kurtarma operasyonu başladı. Gübreleme ve çim dikimiyle sahanın toparlanması için gece gündüz çalışılacak. Ancak zeminin bu sezon tamamen düzelmesi zor görülüyor. Kalıcı çözüm için drenaj sistemini de kapsayan kapsamlı bir yenileme gerekiyor. Yaşanan krize rağmen sorumlu yetkililerin sessizliği ve topu birbirine atması ise dikkat çekiyor.