"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ön otopsi raporu hazırlandı. İLK İNCELEMEYE GÖRE KALP KRİZİ İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran tarihinde yaşamını yitiren 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelirken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. MAYMUN ISIRIĞI ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR Soruşturma dosyasına sunulan bir dilekçede ise İrtem'in kısa süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiasına yer verildi. Söz konusu iddianın da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Öte yandan kamuoyunda gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi. Adli makamların, oyuncunun kollarında bulunan yara izlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü, bu bulguların ölümle bağlantısının olup olmadığının yapılacak adli tıp incelemeleri sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi. Yetkililer, ön otopsi raporundaki tespitlerin kesin sonuç niteliği taşımadığını vurgularken, ölüm nedeninin otopsi bulguları, laboratuvar analizleri ve diğer adli incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla kesinleşeceğini bildirdi.

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