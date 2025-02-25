Süper Lig'de haftalardır beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 tamamlanırken mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem oldu.

Portekizli teknik adamın "Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözlerini ırkçılık olarak nitelendiren sarı-kırmızılı camia, tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

'IRKÇILIK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ'

Dev derbi sonrası yaşanan 'maymun kavgası' Avrupa basınına da yansıdı. İspanyol basınından Marca, 'Türkiye'de büyük yangın' başlığı ile olayları okuyucularına duyurdu.

Türkiye'de hakemlik konusunda neredeyse her gün yaşanan büyük tartışmalar sonucunda olayların büyüdüğünü ifade eden Marca, Mourinho'nun Galatasaray için kullandığı "Onların amacı 20. saniyede 18 yaşındaki oyuncuya sarı kart göstermekti. Bu tür gizli stratejilerde çok güçlüler. Türk hakem olsaydı Yusuf'a sarı kart gösterirdi. Bahsettiğim durumda, karşı takım yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözlerinin sarı-kırmızılılar tarafından tepki çektiğini belirtti.

Galatasaray'ın Mourinho'yu Türk halkını aşağılamak ve Türkiye'ye hakaret etmekle suçladığını ve Portekizli hocanın ırkçılık yaptığını iddia ettiğini okuyucularına duyuran Marca, iki takımın simge isimlerinin düşüncelerine de yer verdi.

Volkan Demirel'in "Siyahi birine 'maymun' derseniz bu ırkçılıktır ancak beyaz birine 'maymun' demek ırkçılık değildir. Sincap gibi zıplamak, maymun gibi zıplamak ifadeleri ırkçılık değildir" sözlerine yer verilen haberde, fikir ayrılıklarının olduğu ve her iki takımın da birbirini algı yapmakla suçladığı aktarıldı.

Marca ayrıca Osimhen'in ırkçılık karşıtı paylaşımına da haberinde yer verdi.