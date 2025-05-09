CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun milyonlarla ilişkisini kesmek için her türlü yöntem deneniyor. Bu engellerin bir yenisi dün uygulandı.

İmamoğlu’nun, cezaevine girmesinden bu yana açıklamaları ve mesajları sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruluyordu. İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerindeki 10 milyon takipçili hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Erişim yasağı, 8 Mayıs gece yarısından sonra uygulanmaya başlandı.

İmamoğlu’nun hesabına giren kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaşıyor. ‘Suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği…’ gerekçesi gösterilen ve büyük tepki çeken karar sonrası, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ile CHP’li isim profil resimlerine İmamoğlu’nun fotoğrafını koydu.

YA ADALET YA SEFALET

İmamoğlu, bu gelişmeye tepkisini TikTok hesabından yaptığı “Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Ne yaparsanız yapın korku duvarları yıkıldı. Birer birer eksileceğimizi sandınız ama biz milyon milyon büyüyoruz” sözlerinin yer aldığı paylaşımla gösterdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise İmamoğlu’nun 24 Nisan’da X hesabından yaptığı paylaşıma işaret ederek, savcılığın, “TCK’nın 214. maddesini de düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği” gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İmamoğlu, o paylaşımında, avukatlarının gözaltına alınmasına “Aziz milletim; Ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok... Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar” ifadeleriyle tepki göstermişti.

Savcılık, suç örgütü propagandası dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) hesabından TCK’nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği...” ifadeleri kullanıldı.

Son paylaşımı Beyazıt’a davet

Erişim engelinden önce yapılan son paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleriyle CHP mitingine çağrı yapılmıştı.

SANSÜRE TEPKİLER

Profillerine İmamoğlu fotoğrafı koydular

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesine bazı CHP isimler, profil fotoğraflarına İmamoğlu’nu koyarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirdi.

Engel dünya basınında: Ciddi endişelere yol açtı

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi dünya basınında da geniş yer aldı.

Bloomberg: İmamoğlu’nun tutuklanması ve sosyal medya hesabının engellenmesinin, ülkede ifade özgürlüğü ve demokratik haklar konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Reuters: Kamuoyu yoklamalarına göre, İmamoğlu’na halk desteği daha da arttı.

AP: ‘Bu, Erdoğan’ın en önemli siyasi rakiplerinden birine karşı son hamle olarak değerlendiriliyor.

Yandaş bile erişim engeline siyasi dedi

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engelini eleştirdi.

İmamoğlu’nun hesabına erişimin engellenmesinin adil olmadığını vurgulayan Küçük, “Ekrem Bey’in hesabının kapatılması yanlış. Hakkındaki iddialar kuvvetli olabilir ama bu iddialar henüz yargı önünde kanıtlanmadı. Mahkeme bile yapılmadı” diyerek erişim engelinin adil bir uygulama olmadığını ifade etti.

İmamoğlu resimli hesaplar askıda

İBB Başkanı İmamoğlu’nun hesabının erişime kapatılmasına vatandaşların tepkisiyle karşılandı. CHP’ye yakın isimlerin yanı sıra çok sayıda yurttaş da sosyal medya üzerinden engellemeye tepki gösterirken, kullanıcılar profil resimlerini İmamoğlu’nun resmi ile değiştirdi. Ancak İmamoğlu’nun fotoğrafını kullanan hesaplar da X’in “Başkalarını aldatmak amacıyla stok, çalıntı veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş profil fotoğrafları” kullanmak yasağını kapsadığı için askıya alındı.

Dilek İmamoğlu, tepkisini sosyal medyadan gösterdi: İmamoğlu değil millet iradesinin sesi kısılıyor

İmamoğlu’nun sesinin kısılmak istendiğini belirten eşi Dilek İmamoğlu, “Bu keyfi uygulamadan derhal geri dönülmeli” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesine yönelik eşi Dilek Kaya İmamoğlu, “Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir” dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir. Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı!”

Mansur Yavaş

YAVAŞ HESABINI TAHSİS ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu’nun X hesabına yasak getirilmesine tepki gösterdi, kendi profilini İmamoğlu’nun fotoğrafıyla güncellendi. Yavaş, şunları söyleyerek çağrı yaptı:

‘’Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.’’

John Malkovich Olmak

Sosyal medya X kullanıcıları, İmamoğlu’na yönelik erişim engelini, John Malkovich Olmak adlı 1999 yapımı filmin afişinden esinlenip, İmamoğlu portrelerinden oluşan bir görseli paylaştılar.

X’in avukatı 765 sayfalık dilekçe sundu

Kapattık ama biz de karara itiraz ediyoruz

İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeli nedeniyle X’in talebiyle mahkemeye itiraz başvurusunda bulunuldu.

Avukat Gönenç Gürkaynak, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesi üzerine X’in talebiyle ve X’in serbest avukatı sıfatıyla mahkemeye itiraz başvurusu yaptığını duyurdu.

Gönenç Gürkaynak

ORANTISIZ TEDBİR

Gürkaynak, 8. Sulh Ceza Hakimliğinin İmamoğlu’nun X hesabının tamamına erişim engeli getiren kararına karşı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere 27 sayfalık itiraz dilekçesi ve ekleriyle beraber toplam 765 sayfalık itiraz dosyasını sundu.

Dilekçede, erişim engeli kararının yasal düzenlemenin meşru amacını aşarak, orantısız bir kısıtlamaya yol açtığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Hakimliğinizin ilgili X hesabındaki tüm paylaşımların ihlal teşkil ettiği sonucuna varması durumunda karar, Anayasa ile güvence altına alınan, temel hak ve hürriyetler kapsamında ifade ve bilgi alma hürriyetini kısıtlayacaktır.”

CHP’den yeni seferberlik

İmamoğlu her yerde: İmzanız sesimizdir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeni bir seferberlik başlattıklarını duyurdu. “İmamoğlu her yerde” diyerek vatandaşlara seslenen Çelik, dayanışma ve seferberlik çağrısı yaptı. Özgür Çelik’in seferberlik çağrısı şu başlıklar altında toplandı:

İmza stantları: Vatandaşlara “İmzanız sesimizdir” çağrısıyla destek çağrısı yapılacak.

Bayrak çağrısı: Evlerin ve iş yerlerinin camlarına Türk bayrağı asılması teşvik edilecek.

Halkı bilgilendirme: Her yerde İmamoğlu’na yönelik hukuksuzluk anlatılacak.

Uluslararası kamuoyu: Dünyaya İmamoğlu’na yönelik sansür girişimi aktarılacak.