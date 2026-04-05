Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de arasında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı. Bozbey, 20 saat emniyette, 40 saat savcılıkta ifade verdi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Bozbey ile 59 kişinin savcılık sorguları dün sabaha karşı tamamlandı. Bozbey’in eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer, ağabeyi Ramiz Bozbey, kardeşi Ertan Bozbey ile İldam Aydın Bozbey’in de aralarında bulunduğu 29 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



'UMUTSUZLUK YOK'



X hesabından şu açıklama yapıldı: “Bursa bunu hak etmedi. Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak. Bursa kazanacak!”



'BAŞIMIZ DİK'



Bozbey’in eşi Seden Bozbey Bursa Uluyol Adliyesi’nden ayrılırken yaptığı açıklamada, , “Salı sabaha karşı yine bir şafak operasyonuyla evlerimize baskın düzenlendi ve biz gözaltına alındık. Eşim Mustafa Bozbey tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gitti ama başkanımızı hepiniz tanıyorsunuz. O hâlâ çok dirayetli, sapasağlam ayakta çünkü bizim alnımız ak, başımız dik. İftiralara karşı her türlü cevabı misliyle verdik. Bundan sonra hep beraber mücadele edeceğiz” dedi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şunları söyledi: “2024 yılında büyükşehiri kazandığımız andan itibaren dolandırıcılıktan hapis cezası alan birinin iddialarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız tutuklanmıştır. Siyasallaştırdıkları yargı eliyle Büyükşehir Belediyesi’ne çökecekler, milletin iradesine çökecekler.”



GÖREVDEN ALINDI



Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



MAZBATALI BOZBEY'İN YERİNE MAZBATASIZ AKP'Lİ GELYOR



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden alınmasının ardından belediyeyi AKP’nin yönetmesi ihtimali gündemde. Bursa’da belediye başkanı CHP’den seçilmesine karşın, meclis üyesi çoğunluğu AKP’de bulunuyor. AKP’nin 50, CHP’nin Bozbey dahil 41, MHP’nin, BBP’nin 1 ve YRP’nin 1 meclis üyesi var. AKP’li Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yeni başkan olacağı konuşuluyor.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz