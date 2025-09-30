Sanatçı Mazhar Alanson, katıldığı programda kızı Eda’nın vefatıyla ilgili duygularını paylaştı.

ACI HABERİ ALDIĞI ANI ANLATTI

Alanson, kızının ölüm haberini aldığı günü, “Ben kalktığımda Biricik iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman” sözleriyle anlattı.

"ÇOCUĞUNUZ VEFAT EDERSE KALICI OLUYOR"

“Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor” diyen Alanson, “Arkadaşınızı kaybettiğinizde yalnız hissediyorsunuz ama onu kabullenebiliyorsunuz. Çocuğunuz vefat ederse bir müddet hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Tasavvufta da söylendiği gibi kabullenmek gerekiyor. İsyan etmedim” ifadelerini kullandı.

EDA ALANSON GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Melek Eda Alanson, geçtiğimiz sene ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.