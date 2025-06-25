Mazhar Alanson geçen yıl kızı Eda Alanson'un ölümüyle yıkılmıştı.
Kızını gözyaşları içinde toprağa verdikten 20 gün sonra sahneye çıkan Alanson "Müzik sadece eğlenmek için değildir. Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" demişti.
Sanatçının başı kendi adıyla yapılan sahte paylaşımlarla derde girdi...
Alanson, adını kullanarak açıklamalar yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı:
"Bu söylem kesinlikle bana ait değildir. Gerekli kanuni işlem yapılacaktır."