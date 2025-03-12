PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu ABD ve İsrail destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) başındaki Mazlum Abdi kod adlı Mustafa Abdi Bin Halil’in, Türkiye’deki kanlı karakol saldırılarının planlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

Abdi’nin 2007’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesinde 12 askerimizin şehit edildiği, 8 askerimizin de kaçırıldığı Dağlıca karakol saldırısı öncesi yaptığı keşif görüntüleri bulunuyor. Mazlum Abdi ile terörist Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, birlikte Dağlıca sınırında dürbünle keşif yaptı. Kuzey Irak’tan sızan teröristlerin düzenlediği hain saldırı, bu iki teröristin planlamasıyla yapıldı, Mazlum Abdi, Dağlıca saldırısını bizzat koordine etti.

67 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETTİLER

Mazlum Abdi’nin Çukurca, Şemdinli, Derecik, Yüksekova ilçeleri Hudut hattındaki; Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Ortaklar, Gelişen, Umurlu, Hantepe, Gediktepe, Karataş, Ördekli, Haruna, Dağlıca, Üzümlü, Yeşilova karakollarımıza saldırı düzenleyerek 67 askerin şehit edildiği hain saldırıların bir numaralı faili olarak Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları’nca hakkında yakalama kararı bulunuyor.

EMRİNİ VERDİĞİ SİVİL SALDIRILAR

Terörist Mazlum Abdi’nin Türkiye’de talimatını verdiği katliamlardan bazıları şunlar:

- 10 Temmuz 2005: Çeşme’de bombalı saldırı: 20 yaralı.

- 16 Temmuz 2005: Kuşadası’nda minibüse bomba: 6 ölü

- 29 Ağustos 2006: Antalya’da bomba: 4 ölü, 87 yaralı.

- 27 Temmuz 2008: İstanbul’da 5’i çocuk 17 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanması.

- 20 Ağustos 2008: Mersin-Adana otoyolunda canlı bomba saldırısı: 13 polis yaralı.

- 31 Ekim 2010: Taksim meydanında intihar saldırısı: 15’i polis 32 yaralı.

- 20 Eylül 2011: Ankara bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 34 yaralı.

- 20 Ağustos 2012: Gaziantep’te bomba yüklü araç: 4’ü çocuk 9 ölü, 66 yaralı.

ÖCALAN’IN MANEVİ OĞLU Irak Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani, “O Abdullah Öcalan’ın manevi oğludur, PKK içindeki en tehlikeli adamdır” demişti.

Mazlum Abdi hakkındaki bir rapor

20 milyon lira para ödülü ve kırmızı bültenle yıllardır aranıyor

Sık sık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı üst düzey generaller ve yabancı istihbarat örgütleriyle bir araya gelen Mazlum Abdi, halen Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde yer alıyor. 400 intihar bombacısına canlı bomba eğitimi veren terörist, Kandil’de PKK’nın kongre ve konferanslarında Murat Karayılan ile Duran Kalkan’ın yardımcılığını yaptı.