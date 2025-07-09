Türkiye, Temmuz ayına zamla başladı; mazot fiyatlarındaki yükseliş ise hız kesmeden devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel petrol fiyatlarındaki artış ve otomatik ÖTV güncellemeleri, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.

Motorine 1,20 TL Daha Zam Geldi

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk yeni bir zam uygulandı. Bu son artışla birlikte, sadece Temmuz ayı içinde motorin fiyatlarındaki toplam yükseliş 3 TL’yi aştı.

Ay başında benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, otogaza (LPG) ise 97 kuruş zam gelmişti. Şimdi ise bu artışlara bir yenisi daha eklendi.

Üç Büyükşehirde Akaryakıt Fiyatları El Yakıyor

Yeni zamlarla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL

Motorin: 52,36 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL

Motorin: 52,25 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,87 TL

Motorin: 53,22 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,19 TL

Motorin: 53,55 TL

LPG: 25,91 TL

Zamlar Sürüyor, Tepkiler Büyüyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, vatandaşın günlük yaşam maliyetini doğrudan etkilerken; taşımacılık, üretim ve hizmet sektörleri üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Temmuz ayının ortasına henüz gelinmişken, yeni zamların sinyalleri şimdiden piyasa kulislerinde konuşulmaya başlandı.