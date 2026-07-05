Fransa’nın Somme bölgesindeki 780 nüfuslu küçük Hangest-sur-Somme köyü, tüm dünyaya örnek olacak sıra dışı bir enerji devrimine imza attı. Yıllarca kamu binalarını ısıtmak için binlerce litre mazot tüketen ve yükselen yakıt maliyetleriyle boğuşan köy belediyesi, radikal bir kararla rotayı tarlalara çevirdi. Köyün kurtarıcısı ise boyu metreleri bulan ve "enerji bitkisi" olarak bilinen sıra dışı bir ot oldu.

FATURALARDA YÜZDE 80'E YAKIN DÜŞÜŞ

Köy, 2013 yılında kurduğu biyokütle ısıtma sistemi sayesinde fosil yakıtları tamamen hayatından çıkardı. Mazotlu sistem döneminde yılda yaklaşık 20 bin litre yakıt tüketen ve bunun için her yıl bütçesinden 20 bin euro harcayan belediye, yeni sistemle birlikte inanılmaz bir tasarrufa ulaştı. Biyokütle dönüşümünün ardından yıllık ısınma maliyeti sadece 4 bin 300 euroya kadar geriledi. Böylece küçük köy, her yıl yaklaşık 16 bin euroyu kasasında tutmayı başardı.

FİL OTU NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Köyün kaderini değiştiren bu mucizevi bitki, halk arasında "fil otu" veya "dev Çin kamışı" olarak da bilinen Miscanthus. Asya kökenli ve çok yıllık bir tür olan bu bitki, elverişli topraklarda 3 metreye kadar uzayabiliyor. Hasat edildikten sonra kurutulan ve özel tesislerde yakıt haline getirilen Miscanthus, çok düşük bakım ihtiyacına rağmen son derece yüksek bir enerji değeri sunuyor. Her yıl kendini yenileyebilen yapısı sayesinde de Avrupa'daki en güçlü yenilenebilir enerji alternatiflerinden biri olarak gösteriliyor.

HEM BELEDİYE HEM DE ÇİFTÇİ KAZANIYOR

Bu çevreci dönüşüm, sadece belediyenin bütçesini korumakla kalmadı; aynı zamanda köy ekonomisine de can suyu oldu. Kamu binalarının ısınması için yılda yaklaşık 60 ton Miscanthus bitkisi tüketiliyor. Dışarıdan yakıt ithal etmek yerine, bu bitkiyi köyün çevresindeki yerel çiftçiler yetiştiriyor. Belediyenin ürünü doğrudan kendi çiftçisinden satın alması, paranın köyün içinde kalmasını sağlarken yenilenebilir enerjinin yerel kalkınmayı nasıl destekleyebileceğini de gözler önüne seriyor.