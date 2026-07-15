Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halinde olan mazot yüklü bir tanker, kontrolden çıkarak devrildi ve ardından alev aldı. Kaza nedeniyle yol geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü hafif yaralandı.

DEVRİLEN TANKER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay, saat 03.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilmenin hemen ardından tanker hızla alev almaya başladı. Tankerin alev topuna döndüğü feci kazada, hafif şekilde yaralanan sürücü, alevler tüm aracı sarmadan kendi imkanlarıyla kabinden çıkmayı başararak canını kurtardı.

İPEKYOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan mazot yüklü tankere köpüklü su kullanarak müdahale etti. Uzun süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.