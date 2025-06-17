Hayat pahalılığı karşısında her ay açlık ve yoksulluk sınırında bir kademe aşağı düşen 16 milyon emekli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran enflasyonunu bekliyor. 3 Temmuz’da açıklanacak veri ile birlikte kesinleşecek olan milyonlarca emekli vatandaşın alacağı zam oranının ilk işareti de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), haziran ayı anketi ile ortaya çıktı. 52’si finansal sektör ve 17’si reel sektörden olmak üzere 69 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayının enflasyon oranı için 1.61 tahmininde bulunuldu.

ZEYBEKCİ YÜZDE 1 DEDİ

TCMB’nin raporunda yer verdiği beklentinin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında hak kazanacağı zam oranı yüzde 17 olacak. qSSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinlik kazanması için TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması gerekiyor. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.53 olarak duyurulurken, emeklilerin yılın ilk 5 aylık bölümünde almaya hak kazandığı enflasyon farkı yüzde 15.1 olmuştu. Diğer taraftan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Haziran enflasyonu yüzde 1’e yakın olacak” açıklamasını yaptı. Zeybekci’nin belirttiği zam oranının gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 16.1 ila 16.6 arasında olacak.