Fransız yıldız, yeni sponsorluk anlaşması için Zürih'e gitti. Mbappe, burada İsviçreli spor giyim markası ON ile sözleşme imzaladı. Nike ile anlaşması sona eren Fransız yıldız, AS gazetesine açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarından şikayetçi olan Real Madrid'de Mbappe, hakemler hakkında konuşmayı tercih etmediğini söyledi.

Fransız oyuncu, "Hakemler hakkında konuşmayı tercih eden biri değilim. Şimdi de konuşmayacağım. Düşüncelerimi kendime saklamayı tercih ederim. Hakemler de insan, onlar da hata yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ BEN KAZANMALIYIM

Fransız yıldız, Ballon D'Or ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini söyledi. Mbappe, "Bu konuda her şeyi söyledim. Çok fazla konuşunca insanlar rahatsız oluyor... Sakin bir şekilde bekliyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ve iyi iş çıkardım. Sonucu bekliyoruz." dedi.

Kylian Mbappe, geçen sezon LaLiga'da 25 gol atarak gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de 15 golle gol krallığı yarışını kimseye kaptırmadı.

Mbappe, son olarak 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol atarak yine zirveye yerleşti. Ballon D'Or ödülünün sahibi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü açıklanacak.