2026 FIFA Dünya Kupası'da finalde Arjantin'i uzatma devrelerinde 1-0 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaştı.

Dünya futbolunun en büyük sahnesinde Arjantin'in oynadığı futbol yoğun eleştiri alırken, turnuvayı 4. sırada tamamlayan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe de maç sonunda olay açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi izlerken keyif almadığını belirten Mbappe, Arjantin için ilginç bir benzetmede bulundu. Lionel Messi'nin sahada yokları oynadığı gecede güç farkına dikkat çeken Fransız yıldız "İspanya'nın karşısında finale çıkmış bir takım değil, ligde alt kümeye düşmemeye çalışan bir takım varmış gibiydi. İzlerken sıkıldığımı söyleyebilirim." dedi.

ALTIN AYAKKABIYI KAZANDI

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappe 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci sırada, 7 golle Erling Haaland da üçüncü sırada yer aldı.

Messi'nin finalde golle buluşamaması nedeniyle toplamda 22 Dünya Kupası golü kaydeden Fransız hücum oyuncusu, 21 gollü Messi'yi geride bırakarak organizasyon tarihinin en golcü ismi olarak kayıtlara geçti.