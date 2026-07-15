2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya'ya 2-0 mağlup olarak iki turnuva aradan sonra finale kalamayan Fransa'da takım içinde çatlak sesler çıkmaya başladı.

Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, mücadelenin ardından ağır eleştirilerde bulundu. Fransız futbolcu, yarı final gibi üst düzey bir karşılaşmada kendi oyunlarını sahaya taşıyamadıklarını belirterek, "Teknik ve taktik olarak kendi oyunumuzu oynayamadığımızı düşünüyorum. Dünya Kupası yarı finalinde üzerinize düşeni yapmazsanız kazanamazsınız." dedi.

TAKTİĞİ ELEŞTİRDİ

Yarı finale yükselmeyi hak etmediklerini ve teknik direktör Didier Deschamps'ın taktiklerini hedef alan Mbappe "İspanya oyun anlayışına bağlı kaldı. Dürüst olmak gerekirse, finale çıkmak için gereken seviyede değildik. Maçın başından itibaren iki oyuncuya üç kişiyle baskı yaptık. Orada yanlış yaptık. İspanya'ya karşı bire bir eşleşerek baskı kurmamız gerekiyordu. Topu kazandığımızda yaptığımız ilk kontroller ve topsuz hareketlerimiz de olması gereken seviyede değildi. Ortaya koyduğumuz performans, bir Dünya Kupası yarı finaline yakışmadı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.