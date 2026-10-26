Avrupa futbolunun en büyük derbilerinden biri olan El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, karşılaşmayı Mbappe'nin 2 golüyle kazandı.

Karşılaşmada Mbappe 2 gol atsa da Arda Güler’in performansı öne çıkarıldı. Milli oyuncunun performansı İspanyol basınından tam not aldı… 90+4 dakika sahada kalan Arda Güler gösterdiği performansla Real Madrid taraftarlarının da büyük beğenisini topladı.

Mundo Deportivo: "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor"

AS: Kanatta oynadı ama buraya bir parantez açmak lazım. Çünkü tamamen serbest oynama özgürlüğüne sahipti. Gecesinde, o meşhur sol ayağını konuşturduğu savunma arkasına atılan paslar gibi pek çok parlak an vardı. Madrid onunla çok daha Madrid. Sahada ağırlığını koyuyor, sazı eline alıyor ve bu net bir şekilde fark ediliyor.

'HER ŞEY ONUN FUTBOL AKLINDAN GEÇİYOR'

Sport: Pedri'den topu çaldı ve Madrid'in ilk net pozisyonunu yarattı. Bilinçli bir şekilde pres yaptı ve Mbappé'ye üstten dışarı giden vole pozisyonunu hazırladı. Ayrıca Gordon için tehlikeli bir pozisyona dönüşen bir top kaybı yaptı ancak Lunin tehlikeyi önledi. İyi bir pasla oyunu açarak golde pay sahibi oldu. Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o ve işlerin iyi gitmesi için her şey onun futbol aklından geçiyor.

İspanyol taraftarlar da Arda Güler'in performansı karşısında adeta büyülendi. Sosyal medyada bir Real Madrid taraftarı, "Arda Güler’in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi." ifadelerini kullandı.