FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ve İsveç takımları ABD’nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford’da bulunan New Jersey Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Fransa 3-0 kazandı ve adını son 16’ya yazdırdı.

Fransa perdeyi 45. dakikada Mbappe'nin golüyle açtı. İkinci yarıya da etkili başlayan Fransızlar, 53. dakikada Barcola ile farkı ikiye çıkardı. Mbappe, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Mbappe, Messi'yi yakaladı

Mbappe bu maçta iki kez fileleri sarsmayı başarırken gol sayısını 6’ya çıkardı ve krallık yarışında Messi’yi yakaladı. Öte yandan Fransız yıldız Dünya Kupası tarihinde gol sayısını 18’e çıkardı ve 19 gollü Messi’nin ardından en golcüler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Sıradaki rakip Paraguay

İsveç karşısında aldığı galibiyetle tur atlayan Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

Deschamps, Mbappe'nin önünde saygıyla eğildi

Karşılaşmada şov yapan Mbappe 85. dakikada yerini Mateta’ya bıraktı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe kenara gelirken önünde saygıyla eğildi. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu