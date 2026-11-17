İspanya'da, Real Madrid'in Ağustos 2025'te Carlos Tartiere Stadı'nda Real Oviedo ile oynadığı LaLiga maçında Kylian Mbappe'ye ırkçı tacizde bulunan bir taraftar suçlu bulundu. Taraftara verilen 11 ay hapis cezası, iki yıl boyunca hiçbir stadyuma gitmemesi şartıyla ertelendi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, söz konusu kişinin nefret suçundan mahkum edildiği bildirildi. Kulüp, “futbolda ve sporda ırkçılıkla mücadele etme ve her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırma” taahhüdünü yineledi.

2024'TEN BU YANA 12. CEZA

LaLiga, o dönem Mbappe ile takım arkadaşı Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarını İspanya Ulusal Polisine bildirmişti. Lig yönetimi, stadyumda maymun sesleri duyulduğunu açıklamış, Real Oviedo Kulübü de soruşturma başlatmıştı.

Bu kararın, 2024'ten bu yana lig organizasyonlarındaki maçlarda futbolculara yönelik ırkçı taciz nedeniyle verilen 12. ceza olduğu belirtildi.