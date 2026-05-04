Cumartesi 16.00'da başlayan Trendyol 1. Lig son hafta karşılaşmalarında Amedspor FK, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.

Aynı dakikalarda rakibi Esenler Erokspor'un seyircisi önünde Pendikspor'u mağlup edememesi üzerine Amedspor FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Amedspor FK futbolcuları, sahada tur atarak kutlama yaptı.

POLİSLER SENEGAL BAYRAĞINI PKK FLAMASI SANDI

Karşılaşmanın ardından Amedspor FK'nın yıldız forvet oyuncusu Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'in bayrağını açtı. Stadyumda görevli polis ekiplerinin Senegal'in bayrağını 'PKK flaması' ile karıştırması üzerine kısa süreli bir anlaşmazlık yaşandı.

Polis ekipleri Diagne'nin elindeki bayrağı almak için müdahalede bulunurken, bayrağın Senegal'e ait olduğu belirtildi ve anlaşmazlık çözüldü.

Yaşanan gerginliğe tanıklık eden ve duruma müdahale eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Amida Haber'e konuştu. Eren, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Eren, emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Maç sonrası bazı arkadaşlarımızın sahaya doğru gittiğini görünce bende oraya yöneldim. Diagne elindeki bayrakla sahanın ortasına doğru gitti, dizlerinin üzerine oturdu ve Senegal bayrağı açmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik şube müdürü ve polisler Amedsporlu oyuncunun üzerine yürüdü. Açılan sembolü PKK bayrağı zannettiler. Kendi ülkesinin bayrağını açmasına izin vermediler. Polisler ısrarla Diagne’nin elindekini bayrağı tutmaya çalıştılar. Araya girerek durumu Emniyet müdürüne anlatmaya çalıştık. Müdüre ‘Bunun PKK sembolü’ olmadığını, Senegal bayrağı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız görüşmelerin ardından sorun büyümeden engellendi"