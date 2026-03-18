Burger King'in 'Whopper', McDonald's'ın ise 'Big Mac' gibi imza sığır eti ürünleri ciddi bir kârlılık kriziyle karşı karşıya. Datassential'ın son araştırmasına göre, sığır eti üretim maliyetleri Ocak 2023'ten bu yana %32 gibi astronomik bir oranda artarken, burger menü fiyatlarındaki artış sadece %14'te kaldı.

Tüketiciyi ürkütmemek için bu devasa maliyet farkını doğrudan fiyatlara yansıtamayan restoranlar, kâr marjlarını koruyabilmek için menülerinde stratejik değişikliklere gitmek zorunda kalıyor.

MAKAS AÇILIYOR

Datassential'ın Burger Fiyat Endeksi verileri, sektördeki karamsar tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor:

Ocak 2023'ten bu yana sığır eti üretim maliyetleri %32 arttı. Aynı dönemde burger menülerindeki fiyat artışı, genel gıda dışı tüketim enflasyonuyla (%13) paralel seyrederek sadece %14 seviyesinde tutuldu.

Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda hamburger fiyat artışı sadece %0,4 oldu. Bu, sektörün önceki enflasyon döngülerine kıyasla fiyat artışlarını ciddi şekilde yavaşlattığını ve yüksek görünürlüğe sahip ikonik ürünlerde (Big Mac, Whopper) zarar etme pahasına fiyatları düşük tuttuğunu gösteriyor.

CEO'LARIN 'DEĞER ODAKLI' YAKLAŞIMI

Bu devasa maliyet makasını tüketiciye yansıtamayan devler, stratejilerini "değer ve kampanya" üzerinden kuruyor. Burger King CEO'su Josh Kobza, şirketin 5 dolarlık Duos ve 7 dolarlık Trios gibi uygun fiyatlı menülere odaklandığını ve Whopper etrafında kurulan agresif pazarlamanın markaya yeni müşteriler kazandırdığını belirtiyor.

Datassential CEO'su Jim Emling ise bu stratejiyi şöyle özetliyor: "İşletmeciler her maliyet artışını doğrudan tüketiciye yansıtamazlar. Restoranlar, hamburger gibi popüler ürünlerde fiyatlandırmayı dikkatlice yönetip zararı menünün geri kalanındaki (içecekler, patates vb.) maliyetlerle dengeliyor."

Geçmiş krizlerde de benzer stratejiler izleyen devler, sığır eti fiyatları tavan yaptığında daha ucuz ve istikrarlı protein kaynaklarına yöneliyor.

Uzmanlar, kümes hayvanları ve domuz etinden elde edilen kâr marjlarının sığır etine kıyasla çok daha yüksek ve piyasalarının daha istikrarlı olduğunu belirtiyor.

McDonald's'ın sığır eti krizlerinde efsanevi domuz eti sandviçi McRib'i sınırlı sürelerle tekrar satışa sunması ve her iki zincirin de tavuk ürünleri etrafında devasa promosyonlar düzenlemesi tesadüf değil. (Ancak McDonald's, protein talebine yanıt vermek için yakın zamanda 'Big Arch' adlı premium bir sığır eti burgerini de menüsüne eklemekten geri kalmadı.)