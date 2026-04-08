Küresel fast-food sektöründe franchise sisteminin (ismini kiralayarak iş yapma yöntemi) yarattığı riskler, dev zincirler arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. McDonald's ve Burger King gibi devlerin en dişli rakiplerinden biri olan Carl’s Jr., en büyük franchise işletmecilerinden birinin iflas koruma başvurusunda bulunmasıyla sarsıldı.

PacerMonitor verilerine göre, Kaliforniya merkezli "Friendly Franchisees Corporation", iştirakleri üzerinden iflas sürecini başlattı. Bu gelişmeyle birlikte, markanın Kaliforniya genelindeki 575'i aşkın şubesinden 65’i doğrudan kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

2024 YILINDA BURGER KİNG'TE YAŞADI

Franchise modeli, markalara sermaye harcamadan hızla büyüme imkanı tanısa da işletmecilerin yaşadığı finansal darboğazlar, markanın prestijine ve operasyonel gücüne doğrudan zarar verebiliyor.

Benzer bir kriz 2024 yılının başlarında Burger King cephesinde de yaşanmıştı. Markanın en büyük işletmecisi olan Carrols Restaurant Group’un iflasın eşiğine gelmesi üzerine, ana şirket Restaurant Brands International (RBI) duruma müdahale ederek işletmeyi bizzat satın almıştı.

RBI, "Reclaim the Flame" planı kapsamında 600'den fazla restoranın modernizasyonu için 500 milyon dolarlık ek yatırım taahhüdünde bulunarak piyasalara güven tazelemişti.

ANA YÖNETİMİN ATACAĞI ADIM MERAK KONUSU OLDU

Carl's Jr. cephesinde yaşanan bu son gelişme, gözleri markanın ana yönetiminin atacağı adımlara çevirdi. Senior Classic Leasing ve DFG Restaurants gibi iştiraklerin de dahil olduğu iflas başvurusu, özellikle yüksek maliyetlerin ve değişen tüketici alışkanlıklarının işletmeciler üzerindeki baskısını bir kez daha kanıtladı. Sektör analistleri, Carl’s Jr.’ın da tıpkı Burger King örneğinde olduğu gibi, operasyonel sürekliliği sağlamak ve marka algısını korumak adına risk altındaki restoranlar için kurtarma operasyonu başlatabileceğini öngörüyor.