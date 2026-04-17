Eğitimde artan şiddet olayları; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ateşli silahla okul basılması öğrenci ve öğretmenlerin ölümüyle sonuçlanan facialar, okullarda güvenlik açığını yeniden gündeme getirdi.

Geçen yıl mart ayında öğretmen Fatma Nur Çelik’in okulda katledilmesi sonrası Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, “Her türlü tedbir alınacak” dedi. Şanlıurfa’da yaşanan saldırıyla ilgili, “Okullarda güvenlik önlemi alınıyor” açıklamasını yaparken, Kahramanmaraş’taki korkunç saldırı gerçekleşti.

TEK KURUŞ YOLLAMADI

Bakan Tekin’in, okullarda güvenlik önlemi alındığını söylüyor. Ancak MEB, okullara güvenlik görevlisi alınması için bir kuruş para yollamadı. 2025-2026 bütçesi, 1 trilyon 946 milyar TL olan MEB, öğretmen Çelik’in okulda öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrası dahi devlet okullarına güvenlik görevlisi ya da güvenlik kontrol cihazları alınması için harekete geçmedi. CHP’nin Meclis’e verdiği, ‘Okullara güvenlik görevlisi alınsın’ talepli önergeler, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

‘HEP AYNISINI SÖYLÜYOR’

CHP’li Suat Özçağdaş, “Önceki bakan Mahmut Özer, ‘Her okula rehber öğretmen’ sözü verdi. Fatma Nur Çelik öldürüldüğünde, ‘Her türlü tedbir alınacak’ diyen Tekin, yine aynısını söylüyor. Onlarca çocuk ve öğretmenimiz şiddet kurbanı oldu” dedi.

Yusuf Tekin’in bakanlığında okullarda 2.5 yılda 36 cinayet

Okullarda yaşanan şiddet olayları ve son olarak Kahramanmaraş’taki katliam dikkatleri yeniden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çevrilmesine neden oldu.

Bakan Tekin’in görev yaptığı 2.5 yıl boyunca okullardan şiddet eksik olmadı ancak önlemler sadece sözde kaldı. Şiddet olaylarının sorumlusu olarak gösterilen ve istifa etmesi istenen Tekin’in Haziran 2023 tarihinde başladığı görev süresi boyunca okullara yapılan 445 saldırıda 33’ü öğrenci 3’ü öğretmen 36 can gitti.