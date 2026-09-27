Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıyla izinsiz yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine karşı kapsamlı bir tarama başlatıldığını duyurdu.

Gönderilen yazıda, Türkiye’de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetiminde yürütülmesinin esas olduğu hatırlatılarak; resmi, özel veya gönüllü kuruluşlarca gerçekleştirilen tüm eğitim çalışmalarının Bakanlık denetimine tabi tutulduğu vurgulandı.

SAHA TARAMALARI CADDE CADDE YÜRÜTÜLECEK

Bakanlık talimatı doğrultusunda, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda kendi sorumluluk alanlarında detaylı incelemeler gerçekleştirilecek.

Denetim ekipleri cadde ve sokaklarda faaliyet gösteren işletmeleri tek tek incelemeye alacak. Bu kapsamda, tabela veya görünürdeki hizmet türü farklı olmasına rağmen fiilen öğrencilere eğitim hizmeti sunduğu tespit edilen işletmeler mercek altına alınacak.

İZİNSİZ FAALİYET GÖSTEREN TİCARİ İŞLETMELER HEDEFTE

Özellikle "kütüphane", "kütüphane istasyonu", "kafe", "kütüphane kafe" ve "deneme kulübü" gibi unvanlarla hizmet veren yerler denetimlerin odak noktasını oluşturacak. Farklı isimler altında faaliyet gösterip Bakanlık izni olmadan eğitim öğretim sunduğu belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutulacak. Dijital ortamlarda yapılan incelemelerin de bu yöndeki bulguları doğruladığı ifade edildi.

20 BRÜT ASGARİ ÜCRET PARA CEZASI VE KAPATMA KARARI

Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca, kurum açma izni ve çalışma ruhsatı olmaksızın eğitim faaliyeti yürüten kişi veya işletmelere brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği kesinleşen işletmeler ayrıca valilikler kanalıyla kapatılacak. İşletmelerin durum tespiti daha önce illere iletilen rapor formatına göre yapılacak ve saha çalışmaları sonucunda elde edilen veriler 1 Kasım'a kadar Bakanlığa iletilecek.