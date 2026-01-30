Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin tamamında hizmet veren devlet ve özel eğitim kurumlarında gönderdiği yazıda ikinci dönemin ilk dersinde 'bayrak sevgisi' konusunun işleneceğini belirtti.



MEB tarafından iletilen talimatta, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul/kurumlarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının planlanarak uygulanması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?



Suriye'de Şam yönetiminin terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki bölgelere düzenlediği operasyonların ardından terör örgütü yandaşları, Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır olan Kamışlı'da toplanmış ve örgüt yandaşlarının protestosu sırasında göndere çekilen Türk bayrağı indirilmişti.



Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağına yönelik hain saldırıda bulunduğu tespit edilen çok sayıda ismi gözaltına alırken, bayrağımıza yönelik yapılan saldırı Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler ile protesto edildi.