Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete imzasıyla, 14 Mayıs 2026 tarihli yazısıyla Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenleyeceği "Yaz Okulu Projesi"nin ülke genelindeki resmi ve özel ilkokul ile ortaokullarda duyurulmasını istedi. Bakanlık yazısında etkinliğin gönüllülük esasına göre ve ücretsiz gerçekleştirileceği belirtilirken, denetimin okul yönetimleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacağı ifade edildi.

TÜGVA tarafından hazırlanan proje kapsamında 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hadis derslerinin yanı sıra çeşitli spor etkinlikleri verileceği kaydedildi.

GAZİANTEP'TE YÜZLERCE OKULDA FAALİYET

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, Gaziantep'te çok sayıda kamu okulunun TÜGVA'nın yaz dönemi faaliyetleri için kullanıma açıldığını öne sürdü. Kalkan, vakfın açıkladığı listede 238 okulun yer aldığını, sosyal medya paylaşımlarında ise bu sayının 271'e kadar çıktığını belirtti. Kalkan, Danıştay'ın geçmişte benzer protokollerin bir bölümünü iptal etmesine rağmen bu uygulamaların sürdürüldüğünü savunarak, "Öğrencilerin eğitim dönemindeki sorunlarında ortalıkta görülmeyen TÜGVA, yaz dönemi geldiğinde yüzlerce okulda faaliyet yürütüyor" değerlendirmesinde bulundu.

BELEDİYE TESİSİ DE LİSTEDE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Nizip Kitap Kafe'nin de TÜGVA'nın faaliyet göstereceği yerler arasında bulunduğunu belirten Kalkan, söz konusu tahsisin hangi hukuki dayanakla yapıldığının açıklanması için belediyeye başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kamu kaynaklarının belirli vakıf ve derneklere tahsis edildiğini ileri süren Kalkan, okullarda dağıtılan yayınların hangi denetim süreçlerinden geçtiğinin ve faaliyetlere ilişkin elektrik, su, temizlik gibi giderlerin kim tarafından karşılandığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

"AYNI İMKANLAR HERKESE TANINIYOR MU?"

İktidara yakın olmayan dernek ve vakıfların kamu okullarında aynı ölçüde faaliyet yürütmesine izin verilip verilmediğinin tartışılması gerektiğini belirten Kalkan, kamu kurumlarının tüm sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede olması gerektiğini savundu.

Kalkan, iktidarın değişmesi halinde kamu kaynakları ile vakıf ve derneklere sağlanan tahsis ve desteklerin tamamının kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.