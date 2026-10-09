Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine ilişkin genelge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 'Öğretmenlik; milli değerlerimizi, kültürel birikimimizi ve birlikte yaşama irademizi nesiller boyunca yaşatan kıymetli bir vazifedir' denilerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün insan yetiştirme vazifesini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlere şükranların ifade edilmesi, öğretmenlik mesleğinin kıymetinin hatırlanması bakımından önemli bir vesile olduğu vurgulandı. Bu çerçevede kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımların sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yurt içinde ve dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleriyle öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın, sevgi ve saygı bağlarının güçlendirilmesi, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değer ve saygınlığının pekiştirilmesi, öğretmenlerin bilgi, deneyim ve iyi uygulamalarının paylaşılması hedefleniyor. Bu yıl kutlama etkinliklerinin merkezi programlarla sınırlı kalmayıp 81 ilde kültür, sanat, akademik çalışmalar, sosyal etkinlikler ve uluslararası iş birlikleriyle zenginleştirilerek farklı kurum ve kuruluşların katkılarıyla çok yönlü bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması, bu kurullarca sağlanacak.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN AİLELERİ ZİYARET EDİLECEK

Programların hazırlanması ve uygulanmasında öğretmenler, öğrenciler, okul/kurum yöneticileri, okul-aile birlikleri, veliler, kamu ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları, basın yayın kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılacak. Hazırlanacak programlarda, imkanlar dahilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesine özen gösterilecek. Programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edilecek.

24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecek. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilcilikler, dijital ortamlarda öğretmenlerin bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ve örnek uygulamalarına yer verecek. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal ve kültürel değerini görünür kılmak amacıyla öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımına açık anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film, beste yarışmaları ve benzeri çalışmalar gerçekleştirilecek; dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecek ve eserler sergilenecek.

SÖYLEŞİ, PANEL VE BENZERİ PROGRAMLARA YER VERİLECEK

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca ilgili kamu kurumlarının taşra teşkilatları (gençlik ve spor il müdürlükleri, orman bölge/işletme müdürlükleri ve benzeri) ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğretmenler arasında spor müsabakaları, gezi programları ve sosyal kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Öğretmenlerin mesleki birikimlerinin, tecrübelerinin ve başarı hikayelerinin paylaşılmasına imkan sağlayacak söyleşi, panel, konferans, buluşma ve benzeri programlara yer verilecek. Farklı kuşaklardan öğretmenler, Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının bir araya gelmesini sağlayacak programlar planlanacak. Bu buluşmalarda paylaşılan tecrübe ve iyi uygulama örneklerini konu alan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılabilecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kapsayan hafta ve yıl içinde öğretmenlik mesleğinin mesuliyet, saygınlık, rehberlik ve mesleki gelişim boyutları ile öğretmenin birlik, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesindeki rolünü ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenecek. Bakanlıkça kamu ile özel kurum ve kuruluşlarla yürütülen 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası', öğretmenlere duyurulacak, ayrıca kamu/özel kurumlarla iş birliği yapılarak öğretmenlere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacak. Kamu/özel kurumlarla iş birliği yapılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta içerisinde MEB AKUB ekipleri desteği ile illerde 100'üncü Yıl Eğitim Ormanı'nda, ilçelerde ise uygun alanlarda ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecek.