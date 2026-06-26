Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde geleneksel karne sisteminin yerine uygulamaya koyduğu öğrenci gelişim raporlarında gelen tepkiler üzerine düzenleme yaptı. İlkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan yeni formata, geçen yılki raporlarda bulunmayan Mustafa Kemal Atatürk görseli yeniden dahil edildi. Geçtiğimiz yıl raporlarda Atatürk görseli, İstiklal Marşı ve bazı resmi sembollerin yer almaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Yapılan düzenlemenin ardından ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için hazırlanan yeni formatlı raporlar okullarda kullanılmaya başlandı.