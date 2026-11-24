Okullarda ikinci dönem temposu devam ederken gözler mart ayında yapılacak ara tatile çevrildi. MEB’in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini inceleyen veliler ve öğrenciler, tatil planlarını doğrudan etkileyecek önemli bir ayrıntıyla karşılaştı. İkinci ara tatil ile dini bayramın takvimde üst üste gelmesi, "Tatil süresi kısaldı mı?", “İkinci ara tatil kaldırıldı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILDI MI?

Sosyal medyada ve eğitim gündeminde sıkça tartışılan "ikinci ara tatil kalktı mı?" iddialarına MEB’in resmi takvimi netlik kazandırdı. Bakanlığın mevcut çalışma planına göre ara tatil uygulamasının kaldırılmasına yönelik alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Öğrenciler, planlandığı gibi ikinci dönem ara tatiline çıkacak.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI AYNI HAFTAYA DENK GELİYOR

Takvimdeki en dikkat çekici detay ise tarihlerin çakışması oldu. MEB’in belirlediği takvime göre öğrenciler, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında ikinci ara tatili yapacak. Ancak 2027 yılı Ramazan Bayramı da tam olarak bu haftanın içerisine denk geliyor.

EKSTRA BAYRAM TATİLİ VERİLMEYECEK

Ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın aynı zaman diliminde yer alması nedeniyle öğrencilere bayram için ayrıca bir tatil süresi tanımlanmayacak. Yani öğrenciler, hem ara tatili hem de Ramazan Bayramı'nı aynı hafta içerisinde birlikte geçirmiş olacak. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde mart ayındaki bu dinlenme süreci, ekstra bir uzatma olmaksızın takvimde belirtilen tarihlerle sınırlı kalacak.