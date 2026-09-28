İstanbul Küçükçekmece’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının bulunduğu bir binada yaşandı olay. 26 Eylül günü BİLSEM’de eğitim gören 10 yaşındaki çocuğunu almak için okula gelen bir veli, binanın eksi birinci katındaki tuvalete girdi. Polis tutanağına göre saat 15.50 sıralarında tuvalet kabinine giren veli, kapıyı kapattığında arkasındaki askılıkta asılı halde bir tabanca gördü.

GERÇEK SİLAH MI, OYUNCAK SİLAH MI DİYE BAKTI

Veli, ilk anda silahın oyuncak olabileceğini düşündü. Ancak silaha dokunduğunda ağırlığından şüphelenerek gerçek olabileceğini fark etti. Bunun üzerine fotoğraf ve video çeken veli, durumu okul yönetimine bildirdi. Okula polis çağrılırken, veli ile okul yöneticisi bilgilerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SİLAH KİME AİT?

BİLSEM kapsamında ilkokul çağındaki çocukların, MESEM’de ise lise çağındaki öğrencilerin eğitim gördüğü binada bulunan silahın kime ait olduğu, okula nasıl getirildiği, ne kadar süre tuvalette kaldığı, öğrencilerden herhangi birinin silaha ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor. Silahın bir öğrenciye mi yoksa okulda görevli bir kişiye mi ait olduğu konusunda da bir netlik yok.