Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘fahiş fiyat’ uyguladıkları gerekçesiyle 1 ay önce 20’nin üzerinde özel okula soruşturma açtı. Bakanlık ayrıca Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni değiştirip, “Okullar tarafından kademe başlangıçları (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıf) öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz” hükmü getirdi.

ARDINA DÜŞECEK Mİ?

Özel okul patronlarına, “Fahiş fiyat uygulayan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, MEB olarak biz ardına düşeriz” diyen Tekin, fahiş zam yapanlar ve ara sınıflar ile başlangıç sınıf ücretleri arasında farklı ücret politikası uygulayan okulları, velilerin ihbar etmesini istedi.

SINIFINA GÖRE ÜCRET

MEB tarafından kurulan MEV Vakfı Kolejleri, Bakan Tekin’in sözlerinin üzerinden 1 ay geçmeden 2025-2026 ücretlerini açıkladı. Ücretler açıklanınca Yusuf Tekin’in ‘Onursal Başkan’ kabul edildiği MEV Vakfı Okulları’nda ara sınıflarda, farklı ücret politikası uygulandığı ortaya çıktı.

EN ÜST SEVİYEDEN ZAM

Bakanlığın tüm özel okullar için, ‘En fazla yüzde 54.8 oranında zam yapabilir’ sınırlamasına uyulsa da başlangıç sınıfları; anaokulu, 1, 5 ve 9. sınıf ücretleri yüzde 54.8 yani en üst seviyede zamlandırıldı. Servis, kıyafet, kırtasiye hariç MEV Vakfı Kolejleri’nde yemek+öğrenim ücreti yıllık 720 bin TL’ye çıktı.

KURULUŞ AMACI: ÜCRET DENGESİ OLUŞTURMAK(!)

MEB bürokratları 29 gerçek, 9 tüzel kişi 1981’de Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nı kurdu. Adı MEV Vakfı yapılıp vergi muafiyeti getirildi. Amaçlarını, “Atatürkçü nesil yetiştirmek ve özel okul ücretleri arasında denge oluşturmak” diye açıklasa da milyonluk kolejlerle yarışıyor.

ÜCRETLER NEREDEN NEREYE

2024-2025 yılı ücretleri: Okul öncesi 282 bin, ilkokul 1. sınıf 360 bin, 5. sınıf 374 bin, 9. sınıf Anadolu lisesi 388 bin, 9. sınıf fen lisesi 401 bin TL + 60 bin TL yemek ücretiydi. 2025-2026 yılı ücretleri yüzde 54.8 zamlandı.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

YILLIK ÜCRETİ MİLYONA YAKLAŞTI

MEV Florya Büyükçekmece Okulları 2025-2026 yılı ücretleri; okul öncesi 377 bin TL, ilkokul 1. sınıf 569 bin TL, Anadolu lisesi 9. sınıf 609 bin TL, fen lisesi 9. sınıf 630 bin TL oldu. 9. sınıflarda öğrenim ücreti 630 bin TL’ye çıkarken, 12. sınıf ücreti 217 bin TL’de kaldı. Yemek ücreti yüzde 50 zamla 90 bin TL oldu. Yıllık ücret 720 bin TL’ye çıktı.

MİLYARDER EĞİTİM VAKFI

- Hayırseverler 35 ilde 222 taşınmaz bağışladı.

- 63’ü ev, 62’si dükkan ve arsa olan 298 taşınmazı var.

- Vakıf taşınmazlarının 144’ünden kira geliri elde ediyor.

- Maddi varlıklarının karşılığı 2 milyar 518 milyar TL’yi geçti.

- Öğrenci gelirleri hariç, yıllık geliri 50 milyon TL’yi aşıyor.

- MEV Vakfı’na ait 5 kolejde, 382’si burslu 4833 öğrenci var.

- 2024 yılında bankalarda aktif mevduatı 308 milyon TL.

DEVLETİN KOLEJİ OLUR MU?

Yusuf Tekin’in 5 gün önce 44. yıl kutlama törenlerine katıldığı MEV Vakfı’nın 2’si İstanbul’da, Ankara ve İzmir’deki 5 kampüste; anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi gibi çok sayıda koleji var. Vakıf yönetimi, MEB eski üst düzey yöneticilerinden oluşuyor. Tekin’in müsteşarlığı döneminde yardımcısı olan Salih Çelik, MEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı.