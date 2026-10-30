Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği 2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde merkezî sınavın yapılacağı gün duyuruldu.
LGS 13 HAZİRAN 2027'DE YAPILACAK
Bakanlığın açıkladığı takvime göre, sınavla öğrenci kabul eden ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen 8'inci sınıf öğrencileri, 13 Haziran 2027 Pazar günü LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek.
Sınavda yöneltilecek sorular, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 25 HAZİRAN'DA SONA ERECEK
MEB'in takviminde 2026-2027 eğitim öğretim yılının tamamlanacağı tarih de yer aldı. Buna göre öğrenciler, 25 Haziran 2027 Cuma günü eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline başlayacak.