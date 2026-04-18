AKP, 9 Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Milli Eğitim Şurası’nı da 4 kez topladı. Akademisyenler, öğretmenler, veliler, sendikalar, iş dünyası ve STK’lar gibi eğitimin tüm paydaşları 2021 yılında 20. Milli Eğitim Şurası’nda toplandı.

Eğitimdeki, kronik sorunların tümü masaya yatırıldı.

Rehberlikten, psikolojik sorunu olan çocukların tespit ve tedavisine kadar binlerce sayfalık öneri sunuldu. Şura sonunda MEB’in uygulaması için 64 karar alındı.

BAKANLAR DEĞİŞİNCE

Şura’dan 2 yıl sonra dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer görevden alındı. Yerine, Yusuf Tekin atandı. Bakanlar değişse de eğitim politikalarına yön veren Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli yerini koruyarak, görev süresi dolunca ikinci kez atandı. Tekin’in kurucu genel başkanı olduğu Cihannüma Derneği kurucularından ve Önder İmam Hatipliler Derneği Disiplin Kurulu Başkanı olan Demirli, bizzat katıldığı şuranın kararlarını unuttu.

SON ŞURA KARARLARI

- MADDE 20: Tüm sınıf seviyelerinde rehberlik hizmeti güçlendirilip, her okula en az bir rehber öğretmen, psikolojik danışman atanıp, rehberlik dersi yapılacak.

- MADDE 21: Aile, okul yönetimi, öğretmen, rehber öğretmen-psikolojik danışman ve uzmanlar, okul veya aile talebiyle tüm sınıflardaki öğrencileri değerlendirip, veriler sisteme işlenecek.

- MADDE 25: Rehber öğretmen-psikolojik danışmanların, öğrencilere hizmet sunması için çalışmalar geliştirilecek.

- MADDE 29: Çocukların eğitsel ve sosyal iletişim süreçlerinde olumsuz etkiler ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Güvenli Eğitim İletişimi geliştirilip, program oluşturularak.

- MADDE 30: Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bildirim yapanlar, hukuki süreçlerde desteklenecek.

- MADDE 31: Çocuğun yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınıp, bağımlılık yapıcı etkenlerle ilgili içerikler hazırlanacak.

- MADDE 34: Ailelerin eğitim öğretim sürecine etkin katılımı, iş birliğini sağlanıp, aileler eğitilecek.

- MADDE 55: Okullarda sağlık taramaları yaygınlaştırılıp, buna göre sağlık hizmetleri sağlanacak.

- MADDE 64: Erken çocukluk dönemindeki risk gruplarını belirlemek için periyodik değerlendirmeler yapılıp, erken müdahale programı hazırlanacak.

Bakan kankasını yardımcı atayacak

Okul baskınları sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Cihannüma Derneği’nden yakın arkadaşı da olan TTK Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli’yi, Bakan Yardımcısı görevine atayacağı kulislere sızdı.