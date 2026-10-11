Bakanlık tarafından paylaşılan detaylara göre, birinci dönemin ilk ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonu tatillerinin de sürece eklenmesiyle birlikte öğrenciler, toplam 9 gün boyunca ders zillerinden uzak kalarak dinlenme fırsatı bulacak.

Bilgi Notu: Eğitim takviminde yer alan bir diğer mola olan ikinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının katılmasıyla bu tatil de yine 9 gün sürecek.