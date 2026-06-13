Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini yayımladı. Bakanlık tarafından tüm illere gönderilen genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak, öğrenciler 25 Haziran 2027 Cuma günü karne alacak.

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan takvim kapsamında öğretmenler, mesleki çalışmalarına 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler için ilk ders zili ise 14 Eylül'de çalacak.

Yeni dönemde okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5'inci sınıf, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA

Takvime göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ilk ara tatillerini ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Bu dönemdeki ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona ererken, öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları, 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.