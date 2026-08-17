Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yasal statüsü bulunmayan yabancı okullarda eğitim gören öğrenciler için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Bu okullardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere denklik belgesi verilecek.

31 ARALIK'A KADAR BAŞVURU AÇIK

Bakanlık, eğitim hakkına erişim sağlanması ve süreçlerde kesinti yaşanmaması amacıyla bu adımı attı. Belge almak isteyen öğrenciler, velileri aracılığıyla 31 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek.

Bu uygulama, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların tanınması veya faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edildiği anlamına gelmiyor. Mevcut mevzuat çerçevesinde, gerekli izinleri almadan faaliyet gösteren bu okulların durumu değişmiyor.

Önceden, izinsiz okulların ara sınıflarında okuyan veya bu okullardan mezun olan öğrencilere denklik belgesi verilemiyordu. Yeni düzenlemeyle, öğrencilerin mevcut durumlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.