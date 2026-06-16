TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı. Emniyet teşkilatı ile basın alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun tekliflerinin görüşülmesine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri değerlendirildi. Görüşmeler sırasında, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın imzasını taşıyan ve Meclis'in çalışma takvimini temmuz ayına kadar uzatan grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

EN FAZLA İKİ MİLLETVEKİLİ SÖZ ALABİLECEK

Kararla birlikte, TBMM'nin İçtüzük gereği 1 Temmuz 2026 tarihinde başlaması gereken yaz tatili ertelendi ve çalışmaların devam etmesi benimsendi. Ayrıca 1 ve 2 Temmuz'da yapılacak birleşimlerde denetim gündemi işlenmeden doğrudan kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine geçilecek. Gündemde bulunan 276 sıra sayılı Kanun Teklifi ise İçtüzük hükümleri doğrultusunda "temel kanun" kapsamında ele alınacak ve siyasi partiler adına en fazla iki milletvekili söz alabilecek.

OYLAMALAR SONUÇLANANA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Kabul edilen öneri doğrultusunda Genel Kurul'un çalışma süresi, gündemde yer alan kanun tekliflerinin tamamlanmasına göre şekillendirilecek. Buna göre Meclis, bugün 276 sıra sayılı teklifin birinci bölüm oylamaları sonuçlanıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Söz konusu teklifin görüşmeleri 17 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 266 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin bitirilmesine kadar Genel Kurul mesai yapacak.

GELECEK HAFTA DA DEVAM EDECEK

Yoğun yasama takvimi gelecek hafta da devam edecek. TBMM Genel Kurulu, 23 Haziran Salı günü 242, 24 Haziran Çarşamba günü 147 ve 25 Haziran Perşembe günü 69 sıra sayılı kanun tekliflerinin görüşmeleri sona erene kadar çalışmalarını sürdürecek.

TEMMUZ AYINA KADAR UZATILDI

Temmuz ayına uzatılan program kapsamında ise 30 Haziran Salı günü 68 sıra sayılı, 1 Temmuz Çarşamba günü 139 sıra sayılı ve 2 Temmuz Perşembe günü 167 sıra sayılı kanun teklifleri tamamlanıncaya kadar Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLMESİ

Öte yandan, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nun 7, 8 ve 9 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanmaması ve çalışmalarına geçici olarak ara vermesi kararlaştırıldı.

‘KENDİLERİNİ SUPERMAN Mİ ZANNEDİYORLAR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise AKP'nin çalışma takvimine ilişkin önerisine tepki göstererek, "Yine, AKP Grubunun Genel Kurulu, milletvekillerini, milli iradeyi ciddiye almayan ve son derece ciddiyetsiz bir önerisiyle karşı karşıyayız. Parlamento ciddi bir iştir. Bakın, biz burada tarihe kalacak işler yapıyoruz. Yarın bizim şu öneriyi doktora öğrencileri gelip çalışacaklar. Elli yıl sonra şunu okuyanlar 'Bu önergeyi getirenler ne kadar ciddiyetsizmiş. Bunlar kendilerini Superman mi zannediyor' diyecekler" ifadelerini kullandı.