Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de 24 saatlik açlık grevine başladığını açıklamıştı.
Tutuklu bulunduğu için Meclis'in açılışına katılamayan Atalay'ın fotoğrafları, DEM Parti grubu tarafından Meclis'e taşındı.
Atalay'ın partisi TİP ise boykot ederek Meclis'in açılışına katılmadı.
DEM PARTİ ATALAY'IN FOTOĞRAFLARIYLA MECLİS'E GELDİ
DEM Parti grubu, Meclis'in yeni yasama yılı açılışına Can Atalay'ın fotoğraflarıyla geldi.
TİP: HER ŞEYİ NORMAL KABUL EDİP O SIRALARA OTURMAK İÇİMİZE SİNMİYOR
Atalay'ın partisi TİP, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı aldı.
Parti, "Her şeyi normal kabul edip o sıralara oturmak içimize sinmiyor" dedi.