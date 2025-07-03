Kosova Meclisi’nde 15 Nisan 2025’te başlayan Genel Kurul oturumları, meclis başkanı seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam ediyor. 3 Temmuz 2025’teki 41’inci oturumda, geçici bir komisyon kurulması için yapılan oylamada uzlaşı sağlanamadı.

Çoğu siyasi parti, komisyona milletvekili adayı göstermedi ve oturum, geçici meclis başkanı tarafından 5 Temmuz Cumartesi gününe ertelendi.

'PARAMIZ HEBA EDİLİYOR'

Kosovalı aktivist Arianit Koci, meclis binası önüne 4 eşek getirerek siyasi partilerin “inatçı ve dikbaşlı” tutumlarını protesto etti. Koci, “41 kez toplanıp meclis başkanı seçememekten daha kötüsü olabilir mi? Olamaz. Resmen paramızı heba ediyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

İstog şehrinden başkent Priştine’ye getirdiği eşekler için özür dileyen Koci, eşekleri milletvekillerinin giriş yaptığı kapıya yaklaştırmak istedi ancak polis buna izin vermedi.

NE OLMUŞTU?

9 Şubat 2025’teki genel seçimlerde birinci olan Başbakan Albin Kurti’nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığı için Albulena Haxhiu’yu aday gösteriyor. Ancak Haxhiu, diğer partilerin desteğini alamadığı için seçilemiyor.

Diğer partiler, Vetevendosje’nin aday değişikliğine gitmesi halinde destek vermeyi değerlendirebileceklerini belirtse de, Vetevendosje mevcut adayında ısrarcı. Parti, Haxhiu’nun seçilememesi durumunda 12 Ekim’deki yerel seçimlerle birlikte erken genel seçime gidilmesini destekleyeceğini açıkladı.Kosova Anayasa Mahkemesi, 26 Haziran 2025’te aldığı kararla, meclis oturumlarının anayasaya uygun yürütülmediğini ve milletvekillerinin 30 gün içinde meclis başkanı ile yardımcılarını seçmesi gerektiğini bildirdi. Ancak bu süre zarfında da uzlaşı sağlanamadı.