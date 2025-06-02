Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna devam ediyor. Kurtulmuş bugün DEM Parti'yi ziyaret ediyor.
Meclis Başkanlığı seçimleri için de geri sayım başladı. Yarın seçim gerçekleştirilecek.
Kurtulmuş'un DEM Parti ziyaretinin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Meclis çatısı altında bir komisyonun kurulması olacak. Kurtulmuş'un DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan kapıda karşıladı.
TBMM Başkanı'nın yanında infaz paketini açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le ziyareti gerçekleştiriyor. DEM Parti geçtiğimiz hafta açıklanan infaz paketine sert eleştiriler getirmişti.
Meclis Başkanı bugün İYİ Parti, Yeni Yol Grubu, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ile görüşecek. Kurtulmuş daha önce Bahçeli, AKP Grubu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelmişti.
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