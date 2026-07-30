TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’ye ağır bedeller ödeten terörün sona erdirilmesi yönünde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Kurtulmuş, sürecin tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla ilerlemesini temenni ettiklerini ifade etti.

Kurtulmuş, hazırlanacak yasal düzenlemenin kamuoyunda tartışıldığı gibi bir “genel af” niteliği taşımadığını vurgulayarak, “Ortaya konulacak olan bu yasa asla genel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran, kendini fesheden örgüte yönelik bir düzenleme olacaktır” dedi.

Düzenlemenin kapsamına ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, yasanın yalnızca silah bırakan, örgütün feshedildiğinin tespit ve tescil edilmesinin ardından ilgili örgüt mensuplarını kapsayacağını belirtti. Bu çerçevede, düzenlemenin tüm suçları kapsayan geniş kapsamlı bir af değil, belirli şartlara bağlı ve sınırlı bir uygulama olacağının altını çizdi.

Kurtulmuş, Türkiye’nin bir daha terörle anılmaması için atılan bu adımın tarihi bir önem taşıdığını ifade ederek, sürecin tamamlanmasıyla birlikte terörün tamamen gündemden çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.