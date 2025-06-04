Dün akşam TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise 26 oy aldı.

Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301'in üzerinde oy alarak, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

DİKKAT ÇEKEN İKİNCİ TUR AYRINTISI

DEM Parti'nin ikinci tur oylamasında adayı Cengiz Çandar'a 47 oy çıkarken son turda 18 oy alması dikkat çekti.

2. tur oylaması şöyle sonuçlanmıştı:

Numan Kurtulmuş: 306

Uğur Bayraktutan: 120

Osman Cengiz Çandar: 47

Mustafa Cihan Paçacı: 27

Mehmet Karaman: 30

Boş oy: 2

Geçersiz oy: 11

CUMHUR'A DEM DESTEĞİ İDDİASI

MHP seçimlerde aday çıkarmazken Meclis Başkanı Numan Kurtlulmuş'u destekleyeceğini açıklamıştı.

3. tur oylamada üye salt çoğunluğu için DEM Parti'nin AKP ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş'a destek verdiği öne sürüldü.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "28. Dönemin ikinci dönemi için meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. 3. Turda AK Parti- MHP- Hüdapar ve DEM Partinin desteklediği Numan Kurtulmuş 329 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi. Özetle Cumhur İttifakı’nın yeni üyesi olan DEM Parti de kendini resmen ilan etti. Tarafsız olması gereken meclis başkanımızda teşekkür konuşmasında tarafını ilan etti ve teröristle “Terörsüz Türkiye” kurma hayalini yüksek sesle meclisin ortak kararıymış gibi ilan etti" ifadelerini kullandı.

28. Dönemin ikinci dönemi için meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. 3. Turda AK Parti- MHP- Hüdapar ve DEM Partinin desteklediği Numan Kurtulmuş 329 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi.



Özetle Cumhur İttifakı’nın yeni üyesi olan DEM Parti de kendini resmen ilan etti.… pic.twitter.com/mZSuPH0YRN — Dr. Ayyüce Türkeş Taş (@ayyuceturkestas) June 3, 2025

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise sosyal medya paylaşımında Numan Kurtulmuş'un AKP, MHP ve DEM oylarıyla başkan seçildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"TBMM Başkanlığı seçimi için genel kuruldaydık. AKP MHP ve DEM Parti oylarıyla başkan seçilen Numan Kurtulmuş teşekkür konuşmasında sözüm ona, sivil, demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasa çağrısı yaptı."