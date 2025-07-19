TBMM Genel Kurulu’nda zeytinlik alanlarda maden yasasına karşı muhalefet milletvekillerinin gerçekleştirdiği protesto sırasında tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kürsü önünde eylem yaparken, AKP sıralarından bazı milletvekillerinin yerlerinden kalkarak muhalefet vekillerinin üzerine yürüdüğü görüldü.
(AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci)
Yaşanan gerginlik sırasında Milletvekili Perihan Koca, kendisine fiziki müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Koca, müdahale anlarını cep telefonuyla kayda aldı ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Meclis’teki tansiyon, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle düşürüldü. Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.