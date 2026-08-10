Çerçeve Yasa olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İYİ Parti'nin açık oylama yapılması teklifi kabul edilmedi. Yapılan elektronik oylamada 562 kişi oy kullandı.

467 'Evet' oyu verilirken 87 'Hayır' oyu verildi. Çekimser oy sayısı 7 oldu.

ADAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Oylama sonucunun okunmasının ardından Genel Kurul'a hitap eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" idealinin mimarı olduğunu belirten Adan, "Emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye Yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen Beyimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Adan, sürecin devlet politikası haline gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli rolü bulunduğunu belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

TBMM'nin de "Terörsüz Türkiye" idealine yönelik tarihi katkılar sağladığını ifade eden Adan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerini tebrik etti.

BAHÇELİ'YE ALKIŞLI TEBRİK

Adan'ın Bahçeli'ye teşekkür ettiği sırada Genel Kurul salonundaki milletvekilleri alkışladı. Milletvekilleri daha sonra MHP sıralarına giderek Bahçeli ile tokalaştı.

Bahçeli de ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'la tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bakırhan ve Hatimoğulları ile tokalaştı.