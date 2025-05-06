Siyasetteki kavga iklimi gittikçe derinleşiyor. Karşıyaka Belediye meclisinin Mayıs ayı toplantısı skandal anlara sahne oldu.

Toplantı sırasında CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen’in konuşma yaptığı sırada, AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk yerinden kalkarak, Evsen’in hakaret ettiğini öne sürdü.

Meclis Başkanı Yıldız Ünsal'ın ifadenin hakaret olmadığını belirtmesi üzerine gerginliği sürdüren Öztürk, “Bir defa titreme, sakin ol. Kişiliğime hakaret etme, sana ettiririm kişiliğe hakaret. Sen benim yerime oturacağımı söyleyecek adam değilsin. Gel oturt yerime, hadi. Gel bakim, kim sana kişiliğe hakaret etme hakkı veriyor” dedi.

"ADAM GİBİ KONUŞ LAN"

Meclis üyelerinin araya girmesi üzerine Öztürk, yerine dönerken CHP’li Mustafa Evsen’e yönelik “Ne zannediyorsun sen kendini" dedi. Öztürk'ün yerine dönmesinin ardından karşılıklı sözlü atışmalar devam etti. Bu sırada Öztürk, "Hakaret etmesin, adam gibi konuş lan. Ağzını yüzünü dağıtırım senin” diyerek bir kez daha kürsüye ulaşmaya çalıştı. Meclis üyelerinin araya girmesiyle tansiyonun daha fazla yükselmesi önlendi.

Yaşanan tartışmanın ardından toplantıyı yöneten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oturumu kapattı.