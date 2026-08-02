Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı.

Aylık faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre, başvuruların 207'si kadınlardan gelirken komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete ilişkin konularda başvuruldu.

Komisyona en çok başvuru yapan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

'EVLİLİK YEMİNİNİN YASAKLANMASI' İSTENDİ

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, resmi nikah sırasında edilen evlilik yemininin yasaklanması, evlilik çağındaki kişiler için doğrudan bu alana odaklanmış resmi bir devlet kurumunun kurulmasını istedi.

'BAŞKENT DEĞİŞSİN' TALEBİ

Komisyona verilen dilekçelerde, bedelli askerlik kapsamında verilen temel eğitime, isteğe bağlı olarak insansız hava sistemleri ve FPV dron kullanımına ilişkin uzmanlık modülü eklenmesi, seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması, okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılması ve İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde taleplerde bulunuldu.

Dilekçe Komisyona gelen taleplerden dikkati çeken bazıları şöyle:

"Suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi, ülkenin belli bölgelerinde başlık parası uygulamasının yasaklanması, AVM'lerin pazar günü kapalı olması, tüm devlet kurumlarında kartlı mesai kontrol sistemine geçilmesi, annelere asgari ücret verilmesi ve çocuk başına asgari ücret düzeyinde yardım yapılması, kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesi, ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık konuşmanın yasaklanması, kamu personel alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması."

Bir vatandaş ise kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılmasını istedi.