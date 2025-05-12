Saray'daki hazırlıkların ardından salı günü Meclis’te son hali verilecek düzenleme, AKP Grubu tarafından muhalefetin görüşlerine sunularak öneriler alınacak.
10. Yargı Paketi’nden ayrı olarak 20-25 maddeden oluşacak düzenlemede, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin faydalandığı denetimli serbestlik kapsamı genişletiliyor.
Mükerrer suçlarda şartlı tahliye için cezanın tamamı yerine 4/3’ü uygulanacak.
'EVDE İNFAZ' İMKANI
Çocuklu anneler ve cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyecek hastalar için “evde infaz” imkanı da düzenlemede yer alacak.
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre denetimli serbestlik sürelerinde de değişiklik bekleniyor.
MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK
AKP kaynakları, Yargı Paketi’nin Ekim ayına ertelenebileceğini, ancak infaz düzenlemesinin Meclis tatile girmeden yasalaşacağını belirtiyor.